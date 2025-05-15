Tarihi Eser Kaçakçılığına Baskın

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir eve yapılan baskında tarihi objeler ile 79 adet sikke ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nın tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Emirdağ ilçesinde ikamet eden Ö.F.G. isimli şahsın evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı. Ardından harekete geçen ekipler şahsın evine baskın düzenleyerek arama yaptı. Aramada 79 adet sikke ve insan figürlü 1 adet yüzük ele geçirildi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR