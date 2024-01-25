 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tarihi eser kaçakçısı, tarihi sokakta yakalandı: 47 adet sikke ve tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tarihi eser kaçakçısı, tarihi sokakta yakalandı: 47 adet sikke ve tarihi eser ele geçirildi

Bursa'da devriye atan gece kartalları, yolda gördükleri bir şüpheliyi kendilerinden kaçtığını fark etmeleri üzerine şüphelinin peşine düştü. Kovalamaca sonrası yakalanan şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde 47 adet tarihi eser ve sikke olduğu değerlendiren parçalar ele geçirildi. Şüpheli kendisini çeken gazeteciye tepki gösterirken yapılan sağlık kontrolleri sonrası adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tarihi eser kaçakçısı, tarihi sokakta yakalandı: 47 adet sikke ve tarihi eser ele geçirildi
25.01.2024 - 16:39,  Güncelleme: 16:41
Abone Ol

Tarihi eser kaçakçısı, tarihi sokakta yakalandı: 47 adet sikke ve tarihi eser ele geçirildi

BURSA - Bursa'da devriye atan gece kartalları, yolda gördükleri bir şüpheliyi kendilerinden kaçtığını fark etmeleri üzerine şüphelinin peşine düştü. Kovalamaca sonrası yakalanan şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde 47 adet tarihi eser ve sikke olduğu değerlendiren parçalar ele geçirildi. Şüpheli kendisini çeken gazeteciye tepki gösterirken yapılan sağlık kontrolleri sonrası adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Tarihi Abdal Caddesi üzerinde devriye atan 'Gece Kartalları', Enes Ü.'nün kendilerini görünce kaçmaya başlaması üzerine şüphelinin peşine düştü. Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheliye kimlik kontrolü yapan ekipler, üst araması gerçekleştirdi. Yapılan aramada cebinde peçeteye sarılmış tarihi eser ve sikke olduğunu fark eden ekipler, gözlaltına aldıkları Enes Ü.'yü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı Polis Merkezi'ne götürdü. Şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, üzerinden çıkan tarihi eser olduğu değerlendirilen 47 adet sikke ve tarihi esere el konuldu. Olayla ilgili tahkikat devam ederken, şüpheli kendini çeken gazeteciye tepki gösterdi.

Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan Enes Ü. sevk adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Osmangazi, Bursa, Güvenlik, Cezaevi, Adliye, Soruşturma, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tarihi eser kaçakçısı, tarihi sokakta yakalandı: 47 adet sikke ve tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika


19:01
TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22
Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18
Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki

Son Dakika
19:01 TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08 Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07 Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:20:02. #1.12#
SON DAKİKA: Tarihi eser kaçakçısı, tarihi sokakta yakalandı: 47 adet sikke ve tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement