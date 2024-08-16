Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki yangında Anzak Koyu alevlerden etkilendi

3.Sayfa

?Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor! Ukrayna\'da kritik bir yerleşim yeri ele geçirildi

İsrail kana doymuyor! Katliam bilançosunda bir sınır daha aşıldı

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yangında alevlerden etkilenen Anzak Koyu böyle görüntülendi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırları içerisinde kalan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınında alevlerden etkilenen Anzak Koyu ile görüntülendi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında dün sabah saat 09.51 sıralarında ziraat arazisinde yangın başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ormanlık alana sıçradı. Yangın Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda geniş bir alana yayıldı. Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınında yanan alanlar dron ile görüntülendi. Gece boyu karadan devam eden yangına günün ilk ışıklarıyla beraber hava müdahalesi de başladı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırları içerisinde kalan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınında alevlerden etkilenen Anzak Koyu dron ile görüntülendi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerle yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.