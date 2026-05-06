Tarihi Hüseyin Bey Konağı Yıkılıyor

06.05.2026 02:49
Kastamonu'nun Hanönü ilçesindeki 250 yıllık Hüseyin Bey Konağı, tehlike nedeniyle yıkılmaya başlandı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Yenice köyünde yaklaşık 250 yıllık tarihi geçmişe sahip Hüseyin Bey Konağı için yıkılma tehlikesi sebebiyle yıkım kararı verildi. Kastamonu İl Kültür ve Turizmi Müdürlüğü tarafından daha önce tescillenen tarihi konağın kararla birlikte yıkımına başlandı. Yenice köyünde yaşayan ve emekli öğretmen ve yazar Muhittin Göksoy, Yenice köyünün kurucusu Hacı Ahmetoğulları'ndan Hüseyin Bey tarafından yaptırılan konağın bugüne kadar mirasçılarının aralarındaki anlaşmazlık sebebiyle onarılamadığını ifade etti.

Konağın ikinci derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmesinin ardından köy muhtarlığı ve Yenice köyü Çevre Güzelleştirme Derneği olarak konağın restorasyonu için çabaladıklarını, ancak sonuç alamadıklarını belirten Muhittin Göksoy, "Tarihi konağın çatısı, duvarları, pencereleri yıkılmış durumda. Bu haliyle çevreden geçenlere de zarar verebilir. Tarihi konağın bir an önce restore edilerek turizme kazandırılması gerekirken, fakat en son yıkım kararı verildi ve yıkım çalışmalarına da kararla birlikte başlandı" dedi.

Göksoy, 2 katlı konakta 7 oda bulunduğunu ve odaların birinin tavanında işleme ve süslemelerin olduğunu ifade ederek, "Konağın tavanında duran ağaç süslemeleri hala güzelliğini koruyordu. Kastamonu mimarisinin örneklerinden biri olduğu göz önüne alınan konağın yıkılması bizleri çok üzdü" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

