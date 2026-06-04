Tarihi Tuz Hanı'nda Restorasyon İncelemesi - Son Dakika
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Tarihi Tuz Hanı'nda Restorasyon İncelemesi

Tarihi Tuz Hanı\'nda Restorasyon İncelemesi
04.06.2026 12:29
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Vali Küçük, Tuz Hanı'ndaki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi, kültürel mirasa önem vurguladı.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, kentin önemli tarihi yapılarından biri olan Tuz Hanı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Valisi Abdullah Küçük, il özel idaresi tarafından sürdürülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip olan ve kentin önemli ticaret merkezleri arasında yer alan Tarihi Tuz Hanı'ndaki incelemelere Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş da eşlik etti.

Tarihi yapının mevcut durumu ve restorasyon süreci hakkında bilgi alan Vali Küçük, çalışmaların aslına uygun şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Adıyaman'ın kültürel ve tarihi mirasının korunmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Küçük, restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte Tarihi Tuz Hanı'nın yeniden kentin sosyal ve kültürel yaşamına kazandırılacağını söyledi.

Valilik öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, Adıyaman'ın geçmişine ışık tutan tarihi yapıların korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tarihi Tuz Hanı'nda Restorasyon İncelemesi - Son Dakika

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