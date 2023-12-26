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Tarihi Uzun Çarşı'da korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı - Son Dakika
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Tarihi Uzun Çarşı'da korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı

Hatay'da tarihi Uzun Çarşı'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, gece saatlerinde Antakya ilçesinde meydana geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangının çevredeki iş yerlerine sıçramasını engelledi. Yangında spor malzemeleri satan iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Tarihi Uzun Çarşı\'da korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı
26.12.2023 - 22:55,
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Tarihi Uzun Çarşı'da korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı

HATAY - Hatay'da tarihi Uzun Çarşı'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Antakya ilçesinde tarihi Uzun Çarşı'daki bir iş yerinde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangının çevredeki iş yerlerine sıçramasına engel oldu. Yangında spor malzemeleri satan iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA
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Antakya, Hatay, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tarihi Uzun Çarşı'da korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı - Son Dakika


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