Tarikat lideri olduğunu söyleyen sosyal medya fenomenine soruşturma - Son Dakika
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Tarikat lideri olduğunu söyleyen sosyal medya fenomenine soruşturma

Tarikat lideri olduğunu söyleyen sosyal medya fenomenine soruşturma

Sosyal medyada kendisini kişisel gelişim uzmanı ve ''Sophia Tarikatı lideri'' olarak tanıtan Yeliz Ergün isimli kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

13.12.2024 00:11
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Sosyal medyada kendini 'spiritüel danışman' olarak tanıtan Yeliz Ergün hakkında dolandırıcılık, intihara yönlendirme ve cinsel istismar iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. İddialar üzerine hakkında inceleme başlatılan Yeliz Ergün, internet üzerinden 18 bin liraya 'İçimizdeki Çocuk 2.0' isimli eğitimi satışa sunuyor ve sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolarda 'Annenizle görüşmeyi keserseniz zengin olursunuz' gibi ifadelerde bulunuyor.

İDDİALAR CİDDİ

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Avukat Melih Demirer, "İntihar eden mağdurlar arasında 16 yaşındaki bir kız çocuğu yer alıyor. İncelemelere devam ediyoruz çünkü kazıdıkça daha çok şey ortaya çıkıyor. Devletimiz araştırmaları doğrultusunda daha net veriler elde edecektir" dedi. Psikolog Nesime Bakırtaş ise "Borca giren, ailesinden zorla isteyerek bu eğitimleri satın alan çok kişi var. Bu eğitimleri aldıktan sonra birden zengin olmuyorlar ya da çok güzel bir hayatları olmuyor. Bu noktada da çok büyük bir hayal kırıklığına uğrama var" diye konuştu.

TARİKAT LİDERİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

'Zihin Kontrol Tarikatı' çıkışlı olduğunu ve kendisinin tarikat lideri olduğunu söyleyen Ergün'ün özellikle gençleri hedef aldığı sözde eğitimlerle aile bağlarını koparmaya teşvik ettiği ve umutlarını istismar ederek maddi kazanç sağladığı iddia ediliyor.

Yeliz Ergün tarafından verilen eğitimlerle ilgili mağduriyet yaşayan H.K. (22), "'Mutlu ilişki, başarılı olmak, her şeyin sebebi annedir. Anne izin vermediği için biz onlara sahip değiliz. Ben şu an mutlu ve başarılı değilsem, işim yoksa bunları hepsi annem istemediği içindir. Rahim alanından beni engellediği içindir' söylemleriyle daha çok bağlandım" dedi.

Kızının aldığı eğitimler sonucu Yeliz Ergün'ün yanında yaşamaya başladığını iddia eden baba F. Y. (45) ise "Kendisinden 'kutsal rahibe' olarak bahsediyordu. Yeliz Ergün'ün evinde kaldığı ise bize duyum olarak geldi. 6 aylık kirası verilmiş bir villa ya da yalı da yaşıyormuş, kandırdığı çocukları da orada yatırıp kaldırıyormuş diye başka bir duyumda aldık" diye konuştu.

Sosyal Medya, Kültür Sanat, İnceleme, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tarikat lideri olduğunu söyleyen sosyal medya fenomenine soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mesko Aljovic:
    Bunu tutukluyorsunuz da,gerçek tarikat liderlerini vatan millet Türk düşmanı bireylere neden dokunulmuyor... 0 0 Yanıtla
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