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Tarım aracıyla uçuruma düşen şahıs hayatını kaybetti

TOKAT - Tokat'ta patpat tarım aracıyla 15 metrelik yükseklikten uçuruma düşen şahıs hayatını kaybetti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen talihsiz kazada, Mustafa Polat, kullandığı pat pat tarım aracıyla Alcakbel Yaylası'na seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple virajı alamayarak 15 metre yüksekten uçuruma düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık personeli ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede tarım aracı ile ağaç arasında sıkışan Polat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.