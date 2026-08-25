Tarım İşçilerine Dolandırıcılık Uyarısı

Bilecik'te mevsimlik tarım işçilerine dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Hamitabat Köyü'nde seralarda hasat yapılması nedeniyle konaklayan mevsimlik tarım işçilerine yönelik Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada, 11 çadırda konaklayan 53 mevsimlik tarım işçisinin kimlik kontrolü yapıldı. Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, ekipler vatandaşları dolandırıcılık yöntemlerine karşı da bilgilendirdi. Telefon dolandırıcılığı, tarım ürünlerinin alım-satımı sırasında gerçekleştirilen kapora dolandırıcılığı ve sosyal yardım adı altında yapılan dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çekildi. Kendisini polis, savcı veya banka görevlisi olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi gerektiği belirtilirken, para, altın, IBAN veya kart şifresi talep edilmesi halinde işlem yapılmaması konusunda uyarıda bulunuldu. Şüpheli durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği hatırlatıldı.

Mevsimlik tarım işçilerinin bölgedeki faaliyetleri sona erene kadar kontrol ve bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.