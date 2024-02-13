Tarım işçilerini taşıyan minibüs tarlaya uçtu: 13 yaralı - Son Dakika
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs tarlaya uçtu: 13 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs tarlaya uçtu: 13 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkhan - Reyhanlı yolu Torun Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Minibüs sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle tarlaya uçan araçta bulunan 13 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

13.02.2024 22:40  Güncelleme: 22:43
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs tarlaya uçtu: 13 yaralı

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkhan - Reyhanlı yolu Torun Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle tarlaya uçtu. Devrilen minibüste bulunan 13 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan kurtarılarak olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tarım işçilerini taşıyan minibüs tarlaya uçtu: 13 yaralı - Son Dakika


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