TARİŞ Pamuk Birliği\'nde Sahte Delege İddiası Üzerine İnceleme Başlatıldı

Tariş Pamuk Birliği'nin 18 Ocak'ta yapılan olağan genel kuruluna ilişkin yapılan 'sahte delege' şikayeti üzerine Sanayi Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Tariş Pamuk Birliği'ne bağlı 40 kooperatiften oluşan 104 delegenin 30'unun sahte belgelerle delege yapıldığını tespit ettiklerini kaydeden Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, "Seçimlerde sahte belge ile delege yapılan kişilere ilişkin dosyaları ilgili bakanlık ve müdürlüklere ilettik. Şikayetimiz üzerine Tariş Pamuk Birliği'ne gelen müfettişler çalışmalarına başladı" dedi.
TARİŞ Pamuk Birliği Başkanı Faruk Aydın'ın müfettişleri kendilerinin istediği yönündeki beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ileri süren Tariş Söke Pamuk Kooperatifi Başkanı Özer, "Bakanlığımızca, bizzat pamuk üretmeyen, ancak üzerlerine pamuk yatırılarak delege yapılan kişilerden arındırılmış delegelerle seçime gidilmesi sağlanmalıdır. Pamuk üreticisinin hak ve menfaatlerinin korunması için 18 Ocak'ta yapılan ve bize göre hileli olan genel kurul iptal edilerek acilen olağanüstü genel kurula gidilmelidir" diyerek müfettiş incelemelerinin sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.
Konuyla ilgili kamuoyu açıklaması yapan Tariş Pamuk Birliği'nin en büyük kooperatifinin başkanı olan İsmail Özer, Birlik Başkanı Faruk Aydın ve Başkan Vekili Ali Şimşek'i üreticinin hak ve menfaatlerini koruyup sorunlarını çözüm üretmek yerine kendi koltuklarını koruma telaşına düşmekle suçladı.
Özer açıklamasında "Birlik Başkanvekili Ali Şimşek'in, kendisine göre kurnazca, mevzuata aykırı uygulamaları ve yönlendirmeleri sonucu, sergiledikleri yönetim şekliyle, Birliği içine soktukları bu çıkmazda, Birlik Başkanı Faruk Aydın'ın basın kuruluşları ve sosyal medyada yayımlanan demecinde, kendi koltuklarını korumak telaşıyla, maalesef taşıdıkları makama yakışmayacak şekilde hareket ettikleri görülmüştür. 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu, Birlik ve Kooperatif Ana sözleşme maddelerinde dayanağı olmayan yanlış ve yanıltıcı beyanlarına ayrıntılı bir şekilde önümüzdeki günlerde de kamuoyunun takdirlerine sunulmak üzere cevap verilecektir. Birlik Genel Kuruluna katılacak Kooperatif Temsilcilerinin (Delege) sayısı, kooperatiflerden alınan ve doğruluğu Birlik tarafından kontrol edilen veri ve bilgiler dikkate alınarak, Birlik Ana sözleşmesinin 22/2 inci maddesinde belirtilen esaslara göre, Birlik Ana sözleşmesinin 22/4 üncü maddesine göre Birlikçe hesaplanır. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2022/2023 İş yılı Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısına katılacak Birlik Temsilcilerinin adı, soyadı, eğitim durumları, adresleri, T.C. kimlik no ile temsil ettikleri kooperatifleri gösteren "Ortaklar Listesi" Birlik Ana sözleşmesinin 23 üncü maddesi gereği; Birlik Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır. Kooperatiflerden alınan ve doğruluğu birlik tarafından kontrol edilmesi gereken 'Ortaklar Listesinin', birlik kayıtlarına uygun ve doğru olarak hazırlanmasından Birlik Yönetim Kurulu sorumludur. Sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmeyen başta Birlik Başkanı Faruk Aydın, Başkanvekili Ali Şimşek, Genel müdür Vekili ve diğer yönetim kurulu üyeleri, görev ve sorumluluklarının gereklerini yerine getirmeyerek görevlerini kötüye kullanmışlardır" diyerek sahte delegelerin de oy kullandığı genel kurulun iptal edilmesi gerektiğini söyledi.
Birlik Başkanı Faruk Aydın'ın, "Ticaret Bakanlığı soruşturması yok, denetim var. Müfettişleri de biz talep ettik" açıklamasına da 'Külliyen yalan' diye cevap veren Tariş Söke Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, "İnceleme ve soruşturma talebini biz yaptık. Bu yönde çok sayfalı belgeleri ile şikayet dilekçemiz var. Kooperatif ana sözleşmesinin 14/1 ve 14/2 maddelerinde belirtilen şartları taşıyan kooperatifin iştigal konusuna giren pamuk ürününü bizzat üreten 35 delegenin imzası ile Bakanlığımıza iletilmesi sonucu, İnceleme ve soruşturma başlatılmıştır" dedi.
"Pamuk üretmeyenler sahte belgelerle pamuk üreticisi gibi gösterildi"
Genel Kurulda oy kullanan delegelerin önemli bir kısmının pamuk üretici olmadığı halde kağıt üzerinde pamuk üreticisi gibi gösterilerek, siyasi üstünlük ve menfaat temin sağlandığını kaydeden İsmail Özer, "Kooperatifçiliğin amaç ve gelişimine engel, işleyiş ve mevzuata aykırı bu uygulamaları ile hile ve hülle yapıp seçimi kazananların foyalarının ortaya çıkması ve üreticinin hak ve menfaatlerinin korunması için başlattığımız mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Amacımız Birlik ve kooperatiflerimizin önünü açıp, kooperatifçiliğimizi geliştirerek, ortaklarımıza hizmete dönük, üretimimizi artırmaya yönelik tedbirleri hayata geçirmek" diye konuştu. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › TARİŞ Pamuk Birliği'nde Sahte Delege İddiası Üzerine İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
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