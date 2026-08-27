Tarla Yolunda Şarampole Uçan Araç Kurtarıldı - Son Dakika
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Tarla Yolunda Şarampole Uçan Araç Kurtarıldı

Tarla Yolunda Şarampole Uçan Araç Kurtarıldı
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Sincik-Kahta karayolundaki çalışmalar nedeniyle tarla yollarını kullanan araç şarampole girdi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yol çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatılan Sincik-Kahta karayolunda sürücüler tarla yollarını kullanmak zorunda kalırken, bir otomobil şarampole girdi.

Araç, diğer sürücülerin yardımıyla halatla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sincik-Kahta karayolunun Teğmenli Köyü mevkiinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Çalışmalar kapsamında geçici servis yolu da açılmayınca Kahta ilçesine ulaşmak isteyen sürücüler tarla yollarını kullanmak zorunda kalıyor.

Tarla yolunu kullanan bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, şarampole giren otomobilin yardımına diğer sürücüler yetişti. Araç, halat yardımıyla çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarla Yolunda Şarampole Uçan Araç Kurtarıldı - Son Dakika

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