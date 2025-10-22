Tarlada Facia: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Eynegazi köyünde, dedesiyle tarlada çalışan Kütahya Emine Aroğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Hüseyin Başkan, dengesini kaybederek traktöre bağlı ekim mibzerin (tohum makinesi) üzerine düştü.
Küçük çocuk, yakınları tarafından makineden çıkarılarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hüseyin Başkan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.
