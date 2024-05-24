Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Sağlığa Zararlı Ürünlere El Koydu - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Sağlığa Zararlı Ürünlere El Koydu

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Sağlığa Zararlı Ürünlere El Koydu

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş, menşei belli olmayan ürünlere el koydu. İşletme ise Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

24.05.2024 18:59  Güncelleme: 19:06
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Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş, menşei belli olmayan ürünlere el koydu. İşletme ise Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

Tarsus Belediyesi ihbar hattına bir işletme ve pazar yerinde rengi ve kokusu bozuk yağların olduğu, böcekli ve küflenmiş şekilde satışa çıkarıldığı ihbarı gelmesi üzerine zabıta ekipleri, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle harekete geçti.

Yapılan denetimde toplam 3 buçuk ton salamura zeytin, 800 gramlık kavanozlar halinde satışa sunulan 64 kavanoz bal, 800 gramlık şekerlendirilmiş 34 şurup, 1,5 ton turşu, farklı meyve özünden yapılan 600 litrelik sirke, 700 litre nar ekşisi, menşei belli olmayan, zeytinyağı olarak satışa hazır halde sunulan 877 litre yağ ele geçirildi.

İşletme mühürlendi

İnsan sağlığını tehdit eden bozulmuş ürünler Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından incelendi. Ürünlerin tespitinin yapılmasının ardından Tarsus İlçe Tarım Müdürlüğü Gıda ve Yem Denetim ekibine bilgi verilerek idari işlemlerin başlatıldığı açıklandı. Ürünlerin imhası ise Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Bahse konu işletme ise Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

"Halk sağlığını tehdit edenlerin takipçisi olacağız"

Halk sağlığıyla ilgili problem teşkil eden işletmelerin takipçisi olacaklarını belirten Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç "Halk sağlığına yönelik denetimlerimizi sürdürüyor, titizlikle takibini yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Sağlığa Zararlı Ürünlere El Koydu - Son Dakika

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