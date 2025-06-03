Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, İlçeye bağlı Musalla Kavşağı'nda D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y. Ö. idaresindeki 80 AGS 613 plakalı çekici, M. T.'nın kullandığı 33 VV 756 plakalı minibüs ve Ş.Ç. yönetimindeki 54 B 4058 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı.Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Tarsus'ta 3 Araçla Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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