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Tarsus'ta bir narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Tarsus'ta bir narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın, 26 itfaiye aracı ve 2 Toma'nın müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, elektrik kontağından çıkmıştır. İşçilerin yemek saatinde fark edilen yangın, itfaiye ekiplerine bildirilmiştir. Yangın, yaklaşık 3 saat süren yoğun mücadele sonucunda kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Tarsus\'ta bir narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
27.01.2024 - 15:51,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın 26 itfaiye aracı ve 2 Toma'nın müdahalesi ile kontrol altına alınıp, soğutma çalışmasına başlandı.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Tarsus-Mersin Karayolu Kulak Mahalllesi Bağlarbaşı bölgesinde özel bir firmaya ait narenciye paketleme tesisinde ilk bilgilere göre, elektrik kontağından yangın çıktı. İşçilerin yemek saatinde çıkan yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na 25 ile OSB'ye ait bir itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün 2 adet Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için yaklaşık 3 saat yoğun mücadele verdi. 3 saatin sonunda yangın kontrol altına alındı. Bir tarafta itfaiye ekiplerinin soğutma, diğer tarafta ise tonlarca narenciyenin zarar gördüğü bölgede işçiler ile iş makinelerin çalışması devam ediyor.

Tesis sahibi Mustafa Unat, iş yerinde meydana gelen yangının elektrik kontağından çıktığını söyledi.

İtfaiye erlerine ayran getirdiğini belirten bölge sakinlerinden Hilal Akgün ise ellerinden başka bir şey gelmediğini ifade ederek olayı anlattı. Birden tesisin alev topuna döndüğüne dikkat çeken Akgün, alevlerin ısısının kendi çiftliklerine kadar geldiğini söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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