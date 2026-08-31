Tarsus\'ta Emniyet Müdürü Değişimi

Mersin'in Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Berat Günçiçek, görevini Bayram Barış Altındal'a devretti.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi yaşandı. İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Berat Günçiçek, görevini Bayram Barış Altındal'a teslim etti.

Görev değişiminin ardından Bayram Barış Altındal, Tarsus İlçe Emniyet Müdürü olarak görevine başladı. Berat Günçiçek'in görev süresi boyunca ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda görev aldığı belirtilirken, yeni İlçe Emniyet Müdürü Bayram Barış Altındal'ın da Tarsus'ta asayiş ve güvenlik çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.