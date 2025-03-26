Tarsus'ta Feci Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Görünmez kaza can aldı...O anlar kamerada

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki araç çarpıştı, kaldırımda yürüyen bir kişi hayatını kaybetti, motosiklettekiler ise saniyelerle kurtuldu

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde iki araç çarpıştı, kaldırımda yürüyen bir kişi hayatını kaybetti, motosiklettekiler ise saniyelerle kurtuldu. Ölümle biten feci kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Donuktaş Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.Y. yönetimindeki 34 GM 4561 plakalı minibüs ile E.Ç. idaresindeki 21 AEE 231 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil yaya olarak kaldırımda yürüyen 48 yaşındaki Hacı Karadağ'a çarptı. Araç ile tabela arasında kalan Karadağ ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kaza sonrasında 2 sürücüyü de gözaltına aldı.

Kaza anları kameraya yansıdı

Feci kaza ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki aracın çarpışmasıyla savrulan otomobilin yayaya çarpma anları yer aldı. Görüntülerde kazadan saniyeler öncesinde ise aynı noktadan dönen 2 kişinin olduğu motosikletinde son anda kurtulması dikkat çekti.