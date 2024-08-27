Tarsus\'ta freni boşalan kamyon uçuruma düştü

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Mersin'in Tarsus ilçesinde freni boşalan taş yüklü kamyon kontrolden çıkarak uçuruma düştü. Kaza sonra sürücüsü yara almadan kurtarılırken, araç yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Sağlıklı Mahallesi'nde F.Y. idaresindeki 01 AJ 929 plakalı kamyonun freni boşaldı. Frenin boşalmasıyla kontrolden çıkan araç, uçuruma düşerek kupa bölümünden yanmaya başladı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlatırken, kupada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. - MERSİN