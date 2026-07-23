Tarsus'ta bekçi istirahatliyken hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tarsus'ta bekçi istirahatliyken hayatını kaybetti

Tarsus\'ta bekçi istirahatliyken hayatını kaybetti
23.07.2026 14:20
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan 37 yaşındaki Mustafa Çakır, istirahatli olduğu sırada evinde göğüs sıkışması şikayetiyle fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bekar olduğu öğrenilen Çakır'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

Mersin'in Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi, istirahatli olduğu sırada evinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şehitishak Mahallesi'nde ikametinde istirahatli olan 37 yaşındaki Mustafa Çakır, göğüs sıkışması şikayetiyle rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırılan Çakır'a, bilincinin kapalı olması nedeniyle kalp masajı da dahil olmak üzere tüm müdahaleler yapıldı. Ancak Çakır, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Tarsus nüfusuna kayıtlı ve bekar olduğu öğrenilen Mustafa Çakır'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Mustafa Çakır, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Otopsi, Tarsus, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta bekçi istirahatliyken hayatını kaybetti - Son Dakika

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