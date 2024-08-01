Tarsus'ta Kafa Kafaya Çarpışan Araçlarda 1 Yaralı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Gülek Mahallesi ile Ardıçlı Mahallesi bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.A.'nın kullandığı 51 HL 834 plakalı kamyon ile M.B.'nin kullandığı 01 P 3134 plakalı Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü M.B. araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanarak araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN