Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp yabancı uyruklu şahıs ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Hacıbozan Mahallesi'nden geçen sulama kanalının beslediği derede cansız olarak bulunan kişinin 3 gündür kayıp olan 74 yaşındaki yabancı uyruklu A.C. olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen jandarma yakınlarına haber verirken cenaze adli tıpa kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Tarsus'ta Kayıp Yabancı Uyruklu Ölü Bulundu - Son Dakika
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