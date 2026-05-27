Tarsus\'ta Kaza: Motorlu Sürücü Yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobille çarpışan motorun sürücüsü yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi Şelale Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, L.D (37) idaresindeki 16 ALZ 245 plakalı ATV motor, cadde üzerinde 33 AFM 09 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motor sürücüsü ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - MERSİN