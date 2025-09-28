12. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

12. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

12. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti
28.09.2025 22:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmanın 12. katından düşen 15 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 12. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti.

12. KATTAN DÜŞTÜ

Olay, Şehitlertepesi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir sitede yaşandı. İddiaya göre, 12 katlı binaya çıkan 15 yaşındaki E.K.Ö., dengesini kaybederek aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

LİSE ÖĞRENCİSİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, E.K.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Tarsus, mersin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 12. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle bir şey mümkün mü Marketçi, 5 litrelik yağdan bakın ne kadar kazanıyor Böyle bir şey mümkün mü? Marketçi, 5 litrelik yağdan bakın ne kadar kazanıyor
Berlin’de Filistin’e destek yürüyüşü 100 binden fazla kişi katıldı Berlin'de Filistin'e destek yürüyüşü! 100 binden fazla kişi katıldı
Paşinyan: Ermenistan ile Türkiye arasında eşi görülmemiş olumlu bir diyalog tesis edildi Paşinyan: Ermenistan ile Türkiye arasında eşi görülmemiş olumlu bir diyalog tesis edildi
Tayland ve Kamboçya arasındaki gerilim tırmandı Sınır mevzilerine ateş açtılar Tayland ve Kamboçya arasındaki gerilim tırmandı! Sınır mevzilerine ateş açtılar
Karayolu savaş alanına döndü Havaya fırlayıp asfalta düştü, bir otomobil daha çarptı Karayolu savaş alanına döndü! Havaya fırlayıp asfalta düştü, bir otomobil daha çarptı
32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ödüllerin sahipleri belli oldu 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüllerin sahipleri belli oldu

23:14
Manisa’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı
Manisa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı
22:48
Trump, “Gazze’de savaşı bitirmek istiyoruz“ dedi, İsrail umutları anında tüketti
Trump, "Gazze'de savaşı bitirmek istiyoruz" dedi, İsrail umutları anında tüketti
22:38
Domenico Tedesco maç sonunda ayrılığı açıkladı
Domenico Tedesco maç sonunda ayrılığı açıkladı
22:13
Süper Lig’de 20 saniyelik basın toplantısı
Süper Lig'de 20 saniyelik basın toplantısı
20:05
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler MİT’ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye’de operasyon
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon
19:55
Nejat İşler’e kafa atan gazeteciden açıklama var
Nejat İşler'e kafa atan gazeteciden açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2025 01:04:59. #7.13#
SON DAKİKA: 12. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.