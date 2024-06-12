Tarsus'ta Motosiklet Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ergenekon Mahallesi otoban çıkış yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Semih Taş (27), motosikletiyle seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikletiyle refüjdeki ağaca çarpan genç ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Semih Taş, ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Semih Taş, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MERSİN