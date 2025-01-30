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Tarsus'ta Sahte Dolar Operasyonu

Tarsus\'ta Sahte Dolar Operasyonu

Tarsus'ta 2 bin 150 sahte dolar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

30.01.2025 09:11
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Mersin'in Tarsus ilçesinde 21'i 100, 1 tanesi 50 dolar olan sahte 2 bin 150 dolar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada Tarsus ilçesinde bir şüphelinin piyasaya sahte para süreceği bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit edip operasyon yaptı. Operasyonla yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 21 adet 100, 1 adet de 50'lik sahte dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tarsus'ta Sahte Dolar Operasyonu - Son Dakika

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