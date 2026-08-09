Tarsus\'ta kuzen kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolda karşılaşan taraflar arasında çıkan silahlı kavgada kuzenlerden Halil Tarhan hayatını kaybederken, Ü.İ. ağır yaralandı.

Olay, Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda karşılaşan taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine karşı taraftan silahla ateş açıldığı öne sürüldü.

Açılan ateş sonucu kuzen oldukları öğrenilen Halil Tarhan ile Ü.İ. yaralandı. Halil Tarhan, hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ü.İ. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ü.İ.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.