Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi kullandığı traktörün üzerinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, olay Tarsus ilçesine bağlı Damlama Mahallesi'nde meydana geldi. Traktörüyle mezarlık ziyaretinden dönen 60 yaşındaki Cengiz Canbolat yolda ilerlerken av tüfeği ile saldırıya uğradı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Tarsus'ta Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
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