Tarsus\'ta Sınıf Öğretmeni Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde evinde kalp krizi geçiren sınıf öğretmeni Ramazan Kınalı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi'nde yaşatan Tarsus Borsa İstanbul İlkokulu 26 yıllık sınıf öğretmeni 2 çocuk babası 57 yaşındaki Ramazan Kınalı evinde kalp krizi geçirdi. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı Kınalı, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - MERSİN