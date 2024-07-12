Tarsus\'ta Son Kullanma Tarihi Geçmiş 12 Bin Ürün Ele Geçirildi

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Tarsus ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş 12 bin adet ürün ele geçirildi. El konulan ürünler imha edildi.

Tarsus Belediyesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Gerçekleştirilen denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş toplam 12 bin adet ürün tespit edildi. Denetim yapılan işletmeye cezai işlem uygulandı. İçerisinde süt ve süt ürünleri, temizlik ürünleri, sağlık ve hijyen malzemelerinin olduğu ürünler, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde imha edildi.

"Ekiplerimiz her daim işinin başında"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, gerçekleştirilen denetimlerle ilgili, "Tarsus halkının sağlığını korumak için denetimlerimizi sürdüreceğiz. Sağlık en önem verdiğimiz konulardan birisi. Bu yüzden zabıta ekiplerimiz her daim işinin başında" dedi. - MERSİN