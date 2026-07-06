Mersin'de derede mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Mersin'de derede mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Mersin\'de derede mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
06.07.2026 12:32  Güncelleme: 12:44
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Mersin'in Tarsus ilçesinde Kadıncık Deresi'nde su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kalan 7 kişi, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla güvenli şekilde tahliye edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde su seviyesi yükselen derede mahsur kalan 7 kişi, itfaiyenin operasyonuyla tahliye edildi.

Olay, Tarsus'a bağlı Yalamık Mahallesi'ndeki Kadıncık Deresi'nde meydana geldi. Su seviyesinin yükselmesiyle derede mahsur kalan vatandaşlar durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Bağlar İtfaiye Grubu olay yerine yönlendirilirken Dağcılık Kurtarma ile Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edildi. Ekiplerce gergin hat sistemi kurularak mahsur kalan M.K., H.K., G.K.K., F.T. ve F.T. ile çocuklar S.T. ve E.T., güvenli şekilde bulundukları noktadan tahliye edildi. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, özellikle yaz aylarında dere ve akarsu yataklarında su seviyesinin kısa sürede yükselebileceğine dikkat çekerek, vatandaşların dere yatakları ve akarsu geçişlerinde daha dikkatli olmaları, su seviyesindeki ani değişimlere karşı tedbirli davranmaları ve yetkili kurumların uyarılarını dikkate almaları gerektiğini hatırlattı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Tarsus, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de derede mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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