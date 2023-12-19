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Tarsus'ta tır devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Tarsus'ta tır devrildi, sürücü yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tarsus\'ta tır devrildi, sürücü yaralandı
19.12.2023 - 15:15,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eski Ankara yolu Karayayla mevkisinde A.Y.'nin sürücülüğünü yaptığı 40 AG 233 çekici plakalı tır henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle zarar gören kupa içerisinde sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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