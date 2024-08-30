Tarsus'ta Tırlar Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Tarsus'ta Tırlar Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde gişeler çıkışında çarpışan tırlar alev aldı. Sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğer sürücü ise yaralandı. Kaza sonucunda otoyol yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı.

30.08.2024 05:53
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Mersin'in Tarsus ilçesinde gişeler çıkışında çarpışan tırlar alev aldı. Sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğer sürücü ise yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep(TAG) Otoyolu'nda ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Mersin istikametinde Batı gişelerin çıkışında meydana geldi. Alınan Bilgiye göre R.T idaresindeki çikolata yüklü 33 CYP 36 plakalı tır ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 RAH 61 plakalı tır çarpıştı. Kazayla birlikte 2 tırda yangın çıktı ve patlama meydana geldi. Sürücü R.T. kendini araçtan atarak yardım istedi. Olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan tırlar yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürülebildi. Sürücü R.T. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İsmi henüz öğrenilemeyen diğer sürücü ise sıkıştığı araçta hayatını kaybetti. Mersin-Tarsus istikametinde meydana gelen yangından dolayı otoyol yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tarsus'ta Tırlar Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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