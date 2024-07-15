Tarsus\'ta trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-400 karayolu, Yeşil Mahalle kavşağı yakınlarında, İ.B. idaresindeki mercedes marka 50 KF 868 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen sürücü Mehmet Halit Akpolat (58) yönetimindeki 48 AKS 911 plakalı ticari tipi araç çarpıştı.

Kazada sürücü Mehmet Halit Akpolat araç içerisinde sıkıştı ve yaralandı. Akpolat yapılan ihbarla olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama-kurtarma ekipleri tarafından müdahale edilerek sıkıştığı yerden çıkartılarak, aynı araçta yolcu olarak bulunan bir kişiyle birlikte hastaneye sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen 58 yaşındaki Mehmet Halit Akpolat, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor. - MERSİN