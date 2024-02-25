Tarsus'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tarsus'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Tarsus\'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

25.02.2024 13:37  Güncelleme: 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyol Pozantı-Tarsus istikameti Damlama bölgesinde L.A.'nın sürücülüğünü yaptığı 32 YU 032 dorse plakalı tır, önde giden ve plakası öğrenilemeyen başka bir tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın zarar gören kupası içerisinde sıkışan sürücü L.A. ihbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

İtfaiye, Tarsus, Mersin, İtfaiye, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tarsus'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 15:37:38. #1.12#
SON DAKİKA: Tarsus'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement