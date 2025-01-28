Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Küçük Kösebalcı Mahallesi'nde Adem Aydın'ın gece geç saatlere kadar eve dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi. Ailenin müracaatı üzerine bölgede yapılan arama çalışmaları neticesinde Adem Aydın'ın Kumkaş mevkiinde traktörün devrilmesi neticesinde altında kalarak hayatını kaybetti belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Tarsus'ta Traktör Devrilmesi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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