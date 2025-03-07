Tarsus'ta Tüp Patladı: 2 Çadır Yandı - Son Dakika
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Tarsus'ta Tüp Patladı: 2 Çadır Yandı

Tarsus\'ta Tüp Patladı: 2 Çadır Yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde tüpten çıkan yangında 2 çadır kül oldu, itfaiye ekipleri müdahale etti.

07.03.2025 07:24
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Mersin'in Tarsus ilçesinde tüpten kaynaklı çıkan yangında 2 çadır kül oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi kanal boyu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu şahısların kaldığı bir çadırda, küçük tüpten kanyaklı yangın çıktı. Alevlerin çadırı tutuşturarak diğer çadıra da sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü ancak 2 çadır ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tarsus'ta Tüp Patladı: 2 Çadır Yandı - Son Dakika

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