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Tarsus'ta Vinç Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tarsus'ta Vinç Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, vinç operatörü Aziz Kaya'nın çalıştığı minibüsün altında kalması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Tarsus\'ta Vinç Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
29.12.2023 - 14:09,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde vinç operatörü, halatın kopmasıyla devrilen minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, D-400 Karayolu Adana Mersin istikameti Yenice mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, arızalanan 33 ALE 460 plakalı minibüsü vinçle çekiciye yüklemek isteyen operatör Aziz Kaya (41), halatın kopması sonucu devrilen minibüsün altında kalarak ağır yaralandı.

Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Aziz Kaya, yolda hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA
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