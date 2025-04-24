Tartışma Kanlı Bitti: 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tartışma Kanlı Bitti: 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Geniş Video İzle

Beyoğlu'nda bir tartışma sonucu kalemle yaralanan Engin Yalçın, hastanede hayatını kaybetti.

24.04.2025 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tartıştığı şahsı kalemle alnından yaralayarak öldüren sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

İSTANBUL - Beyoğlu'nda alkollü şekilde kaldırımda oturan Engin Yalçın ile iş yeri sahibinin aracına cisim fırlatılması nedeniyle tartışan, tartışma sırasında elinde bulunan sipariş kalemiyle Yalçın'ı alnından yaralayarak ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Beyoğlu'nda 10 Kasım 2023'de iddiaya göre 22 yaşındaki Derviş Karadağ, çalıştığı iş yeri olan börekçiden gürültü duyması üzerine dışarı çıktı. Dışarı çıktığında, Engin Yalçın ile arkadaşının alkollü vaziyette kaldırımda oturduğunu ve hemen karşılarında park halinde bulunan işletme sahibinin aracına bir cisim fırlatıldığını gördü. Bunun üzerine çıkan tartışma sırasında Karadağ, elinde bulunan sipariş kalemiyle Yalçın'ın alnına doğru yumruk attı. Yaralanan ve yoğun kan kaybı yaşayan Yalçın ise kaldırıldığı hastanede olaydan 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin İstanbul 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen dava karara bağlandı. Duruşmada tutuklu sanık Derviş Karadağ ve taraf avukatları hazır bulundu. Hayatını kaybeden Engin Yalçın'ın ailesi de 'müşteki' sıfatıyla duruşmaya katıldı.

Müştekiler mahkemede şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanığın cezalandırılmasını talep ettiler. Son sözü sorulan sanık, diyecek bir şeyinin olmadığını belirterek "takdir mahkemenindir" ifadesini kullandı.

12 yıl 6 ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Derviş Karadağ'ı 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olmak' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Engin Yalçın'ın olay günü saat 08.00 sıralarında bir arkadaşıyla birlikte alkollü vaziyette kaldırım önünde oturduğu, gürültülü şekilde konuştukları, Yalçın'ın arkadaşının hemen karşılarında park halinde bulunan araca doğru bir cisim fırlattığı, bunun üzerine yan tarafta bulunan işletmeden iş önlüğüyle şüpheli Derviş Karadağ'ın çıktığı aktarıldı.

İddianamede, başlayan sözlü tartışma sırasında şüpheli Karadağ'ın, sağ elinde ele geçirilemeyen fakat plastikten yapılma kalem olduğu değerlendirilen, ayrıca silahtan sayılan cisim bulunduğu, o vaziyette Yalçın'ın sol kaş kısmına doğru 1 kez yumruk attığı ve orada uzaklaştığı kaydedildi.

Olaydan 1 hafta sonra vefat ettiği belirtildi

Yalçın'ın yoğun kan kaybı yaşayarak hastaneye kaldırıldığının anlatıldığı iddianamede, olaydan 1 hafta sonra vefat ettiği, düzenlenen otopsi raporunda ise Yalçın'ın otopsisinden alınan örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildiği, ayrıca ölümünün cisim yaralanmasına bağlı kafatası kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, beyin doku hasarı ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirtildi.

İş yeri sahibinin aracına taş attıklarını görünce uyarmak için dışarı çıktığını söyledi

Şüpheli Derviş Karadağ'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, olay sırasında vefat eden Yalçın'ın, arkadaşıyla birlikte alkollü vaziyette taşkınlık yaptıklarını, sağa sola sataştıklarını, içlerinden birinin çalıştığı iş yeri işletmecisine ait araca taş attığını görmesi üzerine uyarmak amacıyla yanlarına gittiğini söylediği belirtildi. Şüpheli ifadesinin devamında ise uyarmak için yanlarına gitmesine rağmen Yalçın'ın kendisine küfür etmesine sinirlenerek elinde iş yerinde kullandığı kalemle öldürme kastı bulunmaksızın ve anlık öfkeyle başına doğru yumruk attığını, ardından eylemini sürdürmeksizin olay yerinden ayrıldığını söylediği aktarıldı.

İddianamede ayrıca, şüpheli Karadağ'ın ilk ifade işlemleri sırasında Yalçın henüz vefat etmediğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ancak vefat sonrasında yeniden işlemleri yapılarak tutuklandığı kaydedildi.

18 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Derviş Karadağ'ın 'silahla kasten yaralama neticesinde ölüme neden olmak' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Karadağ, Beyoğlu, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tartışma Kanlı Bitti: 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 Türk dağcı Rusya’nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti 2 Türk dağcı Rusya'nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti
Kartal’da 3 ay önce tahliye edilen bina çöktü Kartal'da 3 ay önce tahliye edilen bina çöktü
Osmaniye’de elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti Osmaniye'de elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
Sakarya’da iki otomobil çarpıştı 7 yaralı Sakarya'da iki otomobil çarpıştı! 7 yaralı
Deprem fırsatçıları için harekete geçildi Deprem fırsatçıları için harekete geçildi
Trump: Rusya ile anlaşmaya yakınız Trump: Rusya ile anlaşmaya yakınız
Deprem sonrası fiyatlar fırlamıştı İdari yaptırım geliyor Deprem sonrası fiyatlar fırlamıştı! İdari yaptırım geliyor
Cumhurbaşkanlığından infial yaratan deprem iddiasına yalanlama Cumhurbaşkanlığından infial yaratan deprem iddiasına yalanlama
Deprem anı market kamerasına böyle yansıdı Deprem anı market kamerasına böyle yansıdı
İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi
İstanbul’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha

20:26 İstanbul’da 83 bina az hasarlı işte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe İstanbul'da 83 bina az hasarlı! işte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe
20:18 6.2’nin ardından İstanbul’da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde 6.2'nin ardından İstanbul'da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde
17:56 Almanya’dan “Türkiye’ye Eurofighter satışını engellediği“ iddiasına yalanlama Almanya'dan "Türkiye'ye Eurofighter satışını engellediği" iddiasına yalanlama
15:56 Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var
15:34 Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı
09:23 Didem Soydan aşk orucunu Londra’da bozdu Didem Soydan aşk orucunu Londra'da bozdu
09:11 Galatasaray’da Morata sürprizi O gelişmeyi duyurdular Galatasaray'da Morata sürprizi! O gelişmeyi duyurdular
09:03 Arda Güler’den müthiş gol Real Madrid’i ipten aldı Arda Güler'den müthiş gol! Real Madrid'i ipten aldı
09:02 Kumburgaz’da bina duvarlarının yıkılma anı kamerada Kumburgaz'da bina duvarlarının yıkılma anı kamerada
09:00 İşte rekorlar kıran altında son durum İşte rekorlar kıran altında son durum
08:52 Canlı yayında depreme yakalandı, ne yapacağını bilemedi Canlı yayında depreme yakalandı, ne yapacağını bilemedi!
08:16 Zor günler geçiren Mahsun Kırmızıgül soluğu hastanede aldı Zor günler geçiren Mahsun Kırmızıgül soluğu hastanede aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 21:49:34. #7.12#
SON DAKİKA: Tartışma Kanlı Bitti: 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.