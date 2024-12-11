Tartışmada Eşini Öldüren Sanığa Müebbet Cezası - Son Dakika
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Tartışmada Eşini Öldüren Sanığa Müebbet Cezası

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Kocaeli'de 'Ne bakıyorsun' tartışması sonrası eşini bıçakla öldüren sanık müebbet hapis cezası aldı.

11.12.2024 14:34
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"Ne bakıyorsun" tartışmasından eşi öldürülmüştü: "Olaydan 1 ay sonra düğünümüz vardı"

Sanık müebbet hapis cezası aldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde "Ne bakıyorsun" tartışmasında, tanımadığı genci bıçaklayarak öldüren sanık hakkında karar çıktı. Maktulün eşi olaydan 1 ay sonra düğünleri olacağını, sanığın en ağır cezayı almasını istedi. Sanık pişman olduğunu söylerken mahkeme heyeti sanığa müebbet hapis cezası verdi.

Olay, 23 Temmuz 2023'te gece saatlerinde Yenikent Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Mimar Sinan Parkı'nda meydana geldi. Parkta, Kaptan Kırdudu ile Murat E. arasında "Ne bakıyorsun" tartışması yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Kırdudu darp edilip bıçaklandı, olayı gerçekleştiren şahıs ise kayıplara karıştı. Sağlık ekiplerince Kırdudu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cinayet büro dedektifleri ise zanlıyı yakalamak için güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede bir şüphelinin üzerinden kan damladığını gören ve görüntülerden yola çıkarak kan damlalarını takip eden ekipler, olayı gerçekleştiren Murat E'yi yakaladı. İfadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaydan 1 ay sonra düğünümüz vardı"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Murat E., maktulün eşi İlayda Tazegül Kırdudu ve taraf avukatları katıldı. Sanığın en ağır cezayı almasını isteyen maktulün eşi, "Sebebi ne olursa olsun eşim bu kadar bıçak darbesini hak etmiyordu. Eşim yaralandıktan sonra sanık yardım edebilirdi. Resmi nikah yaptık ancak olaydan 1 ay sonra düğünümüz vardı. Eşim geri gelmeyecek biliyorum ama sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Sanık müebbet hapis cezası aldı

Savunması alınan sanık Murat E. ise "Sizin hakkaniyetli karar vereceğinize inanıyorum. Talihsizim çünkü kamera yok. Sadece beyanlarda kendimi ifade etmeye çalışıyorum. 43 yaşındayım, hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Maktulün bana bıçakla saldırdı. Bıçağı elinden almaya çalıştım. Hayatını kaybettiğini bilmiyordum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın maktulü kasten öldürmek suçundan indirim uygulamadan müebbet hapis cezası verdi.

Kaynak: İHA

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