Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı - Son Dakika
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Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren U.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Uzunköprü ilçesi Aşçıoğlu Mahallesi Hızır Reis Caddesi'nde meydana geldi. U.T. ile eşi Cansu Tarak arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir anlık öfkeye yenik düşen U.T., eline aldığı bıçakla eşini karnından bıçakladı. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, gürültüyü duyarak içeri giren oğlu Y.T. annesini kanlar içerisinde görünce öfkesinden cama yumruk attı. U.T.'nin olaydan 30 dakika önce sosyal medya hesabından, 'Bu hayat yolunda benim yoldaşımdın ele döndün. Her derdimi paylaştığım sırdaşımdın ele döndün. Ömrümü yesin yüreğiyle karşıma çıkan, gönlümü aşk ile yakan ateşimdin küle döndün. Ne vefasız ile ne vicdansız ile ne merhametsiz ile işim olmaz' şeklinde bir paylaşımda bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

26.07.2024 19:04
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Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren U.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Uzunköprü ilçesi Aşçıoğlu Mahallesi Hızır Reis Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.T. ile eşi Cansu Tarak arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir anlık öfkeye yenik düşen U.T., eline aldığı bıçakla eşini karnından bıçakladı. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, gürültüyü duyarak içeri giren oğlu Y.T. annesini kanlar içerisinde görünce öfkesinden cama yumruk attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, U.T. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Cansu Tarak'ın yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

U.T.'nin olaydan 30 dakika önce sosyal medya hesabından, "Bu hayat yolunda benim yoldaşımdın ele döndün. Her derdimi paylaştığım sırdaşımdın ele döndün. Ömrümü yesin yüreğiyle karşıma çıkan, gönlümü aşk ile yakan ateşimdin küle döndün. Ne vefasız ile ne vicdansız ile ne merhametsiz ile işim olmaz" şeklinde bir paylaşımda bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Hızır Reis, Uzunköprü, Edirne, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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