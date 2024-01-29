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Tartıştığı eşinin açmadığı kapıya kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Tartıştığı eşinin açmadığı kapıya kurşun yağdırdı

Denizli'de tartıştığı eşinin kapısına dayanan bir şahıs, eşiyle tekrar tartıştıktan sonra öfkelenerek tüfekle kapıya ateş açtı ve kaçtı. Olay sonucunda kapı kırılarak içeride mahsur kalan kadın ve çocuklar kurtarıldı. Şahsın daha önce 30 suç kaydı olduğu belirtildi.

Tartıştığı eşinin açmadığı kapıya kurşun yağdırdı
29.01.2024 - 23:44,
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Tartıştığı eşinin açmadığı kapıya kurşun yağdırdı

Eşinin kendisine açmadığı kapıya, tüfekle defalarca ateş edip kaçtı

DENİZLİ - Denizli'de tartıştığı eşinin kapısına dayanan şahıs, eşiyle tekrar tartıştı. Eşinin kapıyı açmamasına öfkelenen şahıs tüfekle kapıya ateş açarak kaçtı.

Olay, Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süleyman Y, 20 PV 341 plakalı motosikleti ile tartıştığı eşinin evine gitti. Eşinin kapıyı açmaması üzerine öfkelenen koca yanında bulunan tüfekle kapıya ateş açtı. Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı sonrası Süleyman Y, motosikletini de olay yerinde bırakarak kaçtı. Bölgeye sevk edilen ekipler evde iki çocuğu ve kardeşi ile mahsur kalan kadını kurtarmak için itfaiye talep etti. Açılan ateş sonucu açılamayan kapıyı itfaiye ekipleri kırarak açtı. Elindeki tüfeği başka bir otomobile bıraktığı belirlenen şahsın olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, Süleyman Y'nin farklı suçlardan 30 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Pamukkale, İtfaiye, Denizli, Olay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tartıştığı eşinin açmadığı kapıya kurşun yağdırdı - Son Dakika


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