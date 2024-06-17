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Tartıştığı şahsa ait aracın lastiklerine bıçakla zarar veren genç mahalleyi karıştırdı

MALATYA - Malatya'da, bir genç tartıştığı şahsa ait aracın lastiklerine bıçakla zarar verdi. Durumu fark eden araç sahibi silahla havaya ateş açarken mahalle karıştı.

Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesi Merkez Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gümüş sokak içerisinde ikamet eden B.A. ile K.D. arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma sonrası B.A. bıçakla K.D.'ye ait kamyonun lastiklerine zarar verdi. Durumu fark eden K.D. tüfekle havaya ateş açarken, ikili arasında yaşanan arbede sonrası B.A. bıçakla kendini yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, sokak sakinlerinin tepki gösterdiği olayda yaralı B.A. Battalgazi İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. K.D.'nin gözaltı alındığı olayda, bölgede inceleme yapan ekipler 1 adet tüfek ile 1 adet bıçak buldu.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.