Tartıştıkları kişiyi kaldırım taşı ve sopalarla dövdüler

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yaşanan dehşet verici olay büyük yankı uyandırdı. Kalabalık bir grup, henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışmanın ardından bir genci sokak ortasında linç etti. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, görüntülerde yaşanan şiddetin boyutu kan dondurdu.

KALDIRIMDAN SÖKÜLEN TAŞLA BAŞINA VURDULAR

Görüntülerde yer alan dehşet anlarında, saldırganlardan birinin kaldırımdan söktüğü büyük bir taşı tartıştıkları gencin kafasına fırlattığı görülüyor. Taşın isabet etmesiyle yere yığılan genç, saldırganların hışmından kurtulamadı. Bir başka kişinin ise elindeki sopayla yerde hareketsiz kalan gence defalarca vurduğu anlar videoya yansıdı.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE EDEMEDİ

Saldırı anında çevrede toplanan vatandaşlar ise yaşananlara müdahale edemedi. Bazı kişilerin olayı izlemekle yetindiği, bazılarının ise korku içinde uzaklaştığı gözlendi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olay kamuoyunda infial yarattı.