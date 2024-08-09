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Taş attığı köpek zinciri kırarak dehşeti yaşattı, o anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Kazakistan uyruklu 11 yaşındaki çocuğun taş attığı öğrenilen Kangal cinsi köpeğin zinciri kırması sonucu saldırmasıyla yaralandı. Çocuğun köpeğe taş atma, saldırma ve kurtarılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Salı günü saat 18.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Sarıhasanlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Kazakistan uyruklu Aisultan Berdibayev (11), yaşadığı sitenin karşı tarafındaki müstakil evin bahçesinde zincirle bağlı halde olan Kangal cinsi köpeğe taş attı. Bunun üzerine köpek bağlı bulunduğu zinciri kırarak Berdibayev'e saldırdı. Köpeğin sahibi Onur Alaoğlu ve çevredekiler tarafından güçlükle köpeğin dişlerinden kurtarılan Berdibayev sol bacak, sağ el ve yüzünden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu hastaneye götürdü. Hayati tehlikesi olmayan Berdibayev, tedavisinin ardından taburcu olarak eve getirildi.

Olay kameralara yansıdı

Yaşanan olay ise güvenlik kameralarına yansındı. Görüntülerde Berdibayev köpeğe taş atması ve köpeğin saldırısı ve çocuğun kurtarılma anı yer aldı.

"Kortum ve yerden taş alarak köpeğe fırlattım"

Yaşanan olayı anlatan Aisultan Berdibayev, yoldan geçerken köpeğin havlaması üzerine korkarak taş attığını söyledi. Berdibayev, "Yoldan geçerken köpek havladı, bende çok korktum. Bunun üzerine yerden taş alarak köpeğe fırlattım. Daha sonra köpek zincirini kırarak üzerine koştu ve beni ısırdı" dedi.

"Çocuğum korktuğundan dolayı köpeğe taş atmış"

Anne Akmaral Zholdasbekova ise, oğlunun köpeğe taşı korkup kendi üzerine gelmemesi için attığını belirterek, "Çocuğum korktuğundan dolayı köpeğe taş atmış. Köpek oğluma saldırdı. Yüzü çok kötü oldu ve iz kaldı. Vücudunun birçok yerinde yara var. Oğlum kendini korumak için eliyle müdahale edince köpek elini de ısırmış." diye konuştu.

"Çocuğumun psikolojisi bozuldu"

Kendisinin pazarda olduğu sırada oğlunun köpek saldırısına uğradığı haberini alan Zholdasbekova, "Oğlum köpeğim olduğu yerden geçerken, köpeğin havlamasından korktuğu için yerden taş alıp köpeğe atmış. Daha sonra köpek zincirini koparıp oğluma saldırarak ısırmış. Yaşanan olayın ardından geceleri çocuğum uyumakta zorluk çekiyor. Gece saat 2-3 gibi 'anne anne' diyerek bağırarak uyanıyor. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Kendisi yemek bile yiyemiyor, tek başına tuvalete gidemiyor." İfadelerini kullandı.

"Köpeğimin de psikolojisi bozuk şuanda"

Köpeğin sahibi Onur Alaoğlu yaşanan olayı şu şekilde anlattı: " Yaklaşık 2 aydır burada farklı çocuklar tarafından taş atıldığını iddia etti. Uyarılara rağmen çocukların taş atmaya devam etmiş. O gün ben işten geldim. Köpek havlıyordu, sesi kesilince dışarı koştum. Köpeğin çocuğa saldırdığını gördüm. Hemen müdahale edip, köpeği tutup aracımıza bindirdim. O an biz evde olmasak Allah göstermesin çocuk ölebilirdi. Elimden geleni yaptım. Tuttum boynundan bırakmadım hiç bir daha saldırabilir diye. Köpeğimiz uysal bir köpek saldırgan değil. Zaten olay anında da zincirle bağlıydı. Ancak bir köpeği de çok zorlarsanız zinciri kıracak derece de oda saldırmış. Aşıları tam, kimliği var. Güvenlik önlemlerini aldık. Kafesin içerisine koyduk. Köpeğimin de psikolojisi bozuk şuanda kafeste olduğu için. Özgürlüğünü biraz kısıtladık."