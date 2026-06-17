Kastamonu\'da park halindeki karavan ile iş makinesi yandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında park halindeki karavan ile iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Olay, Taşköprü ilçesi Güneykalınkese köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S.'ye ait karavan ile kepçe alevlere teslim oldu. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, karavan ile kepçe kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangının kundaklama sebebiyle çıktığı değerlendiriliyor. Köy muhtarı Mustafa Kutlu, sorumluların bir an önce tespit edilerek cezalandırılmasını istedi. - KASTAMONU