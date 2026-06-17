Kastamonu'da park halindeki karavan ile iş makinesi yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'da park halindeki karavan ile iş makinesi yandı

Kastamonu\'da park halindeki karavan ile iş makinesi yandı
17.06.2026 17:18  Güncelleme: 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında park halindeki karavan ile iş makinesi kullanılamaz hale geldi. Yangının kundaklama sebebiyle çıktığı değerlendiriliyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında park halindeki karavan ile iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Olay, Taşköprü ilçesi Güneykalınkese köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S.'ye ait karavan ile kepçe alevlere teslim oldu. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, karavan ile kepçe kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangının kundaklama sebebiyle çıktığı değerlendiriliyor. Köy muhtarı Mustafa Kutlu, sorumluların bir an önce tespit edilerek cezalandırılmasını istedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Taşköprü, 3. Sayfa, Belediye, Güvenlik, İtfaiye, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da park halindeki karavan ile iş makinesi yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Polonya’da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti Polonya'da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti
Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde
Sakarya’da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı Sakarya'da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
Nevşehir’de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü Nevşehir'de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü
Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi

17:22
CHP’de İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
CHP'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
17:14
Galatasaray’a Can Uzun transferinde dev rakip
Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip
16:49
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP’den istifa etti
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti
16:39
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
16:35
Türkan Şoray, ’Panter Emel’’in cenazesinde kahroldu
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu
16:23
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 17:44:27. #7.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da park halindeki karavan ile iş makinesi yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.