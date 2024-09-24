Taşköprü\'de Kaza: Otomobil Elektrik Direğine Çarptı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, refüjde bulunan beton elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Taşköprü ilçesi Ağcıkişi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eşref Alperen K. idaresindeki 37 LE 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak refüjde bulunan beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton elektrik direği devrilirken, otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU