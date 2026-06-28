Taşköprü\'de Trafik Denetimi: 7 Araca Cezai İşlem

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 7 araca cezai işlem uygulanırken, 1 sürücünün sürücü belgesine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen güven ve huzur uygulaması kapsamında, 539 şahıs sorgulandı, 168 araç kontrol edildi, 40 iş yeri ve umuma açık alan denetlendi.

Yapılan denetimlerde çeşitli trafik ihlalleri sebebiyle 7 araca cezai işlem uygulandı. Alkollü araç kullandığı tespit edilen bir sürücünün sürücü belgesine ise 5 ay süreyle el konuldu. - KASTAMONU