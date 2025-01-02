Taşköprü İtfaiyesi 2024'te 204 Olayda Müdahale Etti - Son Dakika
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Taşköprü İtfaiyesi 2024'te 204 Olayda Müdahale Etti

Taşköprü İtfaiyesi 2024\'te 204 Olayda Müdahale Etti

Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2024 yılında 204 olaya müdahale etti ve bu olaylar sonucunda 26 vatandaşı kurtardı. Ayrıca, 3 bin 100 kişiye afet farkındalık eğitimi verildi.

02.01.2025 17:36  Güncelleme: 17:37
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Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılında 204 olaya müdahale etti, olaylarda 26 vatandaşı kurtardı.

Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün 2024 yılında müdahale ettiği yangın, kaza ve doğal afetlerle ilgili veriler açıklandı. Paylaşılan verilere göre, itfaiye ekipleri tarafından 2024 yılında 204 olaya müdahale edilirken, 3 bin 100 vatandaşa afet farkındalık eğitimi verildi. Müdahale edilen olaylarda ise 26 vatandaş kurtarıldı. Ekipler tarafından 1 yıl içerisinde, 15 bina yangını, 5 iş yeri yangını 8 araç yangını, 8 baca yangını, 66 çöp ot ve anız Yangını, 5 odunluk, kömürlük ve samanlık yangını, 13 trafik kazası, 45 kurtarma olayı, 6 komşu il ve ilçelerde meydana gelen yangınlar, 5 orman yangını, 3 LPG yangınına müdahale edildi.

İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince 25 iş yerinde yangın güvenliği denetimi yapıldı.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İtfaiye Müdürü Uğur Karaduman, Türkiye'nin büyük kısmının deprem kuşağında olduğu ve bu sebeple vatandaşların doğal afetlere hazır hale getirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, ilçe merkezinde büyük kısmı öğrencilerden oluşan 3 bin 100 kişiye afet farkındalık eğitimi verildiğini ifade etti. Karaduman, verilen eğitimlerle amaçlarının vatandaşların afet anında daha bilinçli olmalarını sağlamak olduğunu belirtti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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