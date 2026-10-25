Tasnim, İran ordusunun Bender Abbas'ta ABD'ye ait LUCAS dronunu düşürdüğünü bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tasnim, İran ordusunun Bender Abbas'ta ABD'ye ait LUCAS dronunu düşürdüğünü bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre İran ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Bender Abbas liman kentinde ABD'ye ait LUCAS tipi bir dronu düşürdü. ABD ordusundan olaya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

İran basını, İran ordusunun Bender Abbas'ta ABD'ye ait bir dronu düşürdüğünü bildirdi.

İran ve ABD arasında Hürmüz Boğazı ve çevresinde gerginlik devam ediyor. İran'ın yarı resmi olan Tasnim Haber Ajansı, İran ordusunun Hürmüz Boğazı'nda yer alan liman kenti Bender Abbas'ta ABD'ye ait bir LUCAS tipi bir dronu düşürdüğünü bildirdi.

ABD ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriHürmüz Boğazı3. SayfaPolitikaDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir odada kuruldu, milyonlar sattı Ünlü giyim markası iflas etti Bir odada kuruldu, milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti
Fransa’daki yağmacıya “Yaptığın haram“ dedi Kadının cevabı şaşırttı Fransa'daki yağmacıya "Yaptığın haram" dedi! Kadının cevabı şaşırttı
Cami önünde skandal görüntü Sonrası daha da felaket Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
11:27
Eskişehir’de sınav kapısında olay: Geç kalan kişi, görüntü alan gazeteciye saldırdı
Eskişehir'de sınav kapısında olay: Geç kalan kişi, görüntü alan gazeteciye saldırdı
11:16
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?
10:48
229 bin TL’lik telefonda büyük şok Saatler içinde kırıldı
229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı
10:46
KPSS’ye Kayseri’de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
KPSS'ye Kayseri'de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
10:28
Çin’de dev altın keşfi Değeri 83 milyar dolar
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar
10:01
Bursa’da 102 yıllık hastane krizi 150 yatak 60’a düşüyor
Bursa'da 102 yıllık hastane krizi! 150 yatak 60'a düşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 11:45:49. #.0.2#
SON DAKİKA: Tasnim, İran ordusunun Bender Abbas'ta ABD'ye ait LUCAS dronunu düşürdüğünü bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei